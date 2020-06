"Inspektor Winkler spricht": So geht Telefon-Betrug

Ein Prozess im Landesgericht Wien brachte Details zutage, wie die Bande arbeitet.

Kerim Y. soll sein „Geschäft“ von einem Callcenter in Istanbul aus betreiben. Von dort ruft er seine Opfer an. Doch dass er in der Türkei sitzt, bekommen die Angerufenen nicht mit. Angezeigt wird nämlich eine völlig andere Nummer, die zumeist Ähnlichkeit mit einer tatsächlichen Nummer einer Polizeiinspektion hat. Und bei der eine Rufdaten-Rückerfassung erfolglos bleibt. Die Bezeichnung dafür lautet „Spoofing“. Hat es der Anrufer erst einmal geschafft, sein Opfer am Telefon zu halten und davon zu überzeugen, dass es sein Geld und die Wertgegenstände in Sicherheit bringen müsse, kommen die Komplizen zum Zug.

Denn die Bande ist bestens organisiert. Nach dem Anrufer kommt der Abholer – auch ein angeblicher Polizist, dessen (falsche) Dienstnummer als Beleg für seine Vertrauenswürdigkeit dienen soll.