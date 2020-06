Verliebt, verführt, verarmt: Heiratsschwindel in Corona-Zeiten

Am Anfang sind es nur nette Nachrichten mit Komplimenten auf Sozialen Netzwerken. Bald folgen tiefgründigere Chats. Und dann liest man die Worte: I love you. So locken sogenannte Love Scammer, also Liebesbetrüger im Internet, ihre Opfer in die Falle.

Seit dem Ausbruch der Corona-Krise haben viele Menschen mit Einsamkeit zu kämpfen.