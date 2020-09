Mutter von Christoph Chorherr wurde Opfer von "falschen Polizisten"

Wie auch schon zahlreiche andere, meist ältere Frauen, dürfte sie auf den Trick von falschen Polizisten reingefallen sein. Eine dieser Banden - ihr Kopf sitzt in der Türkei - soll damit rund 4,5 Millionen Euro erbeutet haben.

Ihre Vorgehensweise ist meist ähnlich wie auch bei Frau Chorherr: Am Montagnachmittag wurde die Pensionistin von vermeintlichen Polizisten angerufen. Diese erzählten, sie hätten in der Nähe ihrer Wohnung in der Inneren Stadt zwei Einbrecher festgenommen, drei wären aber noch auf der Flucht – und sehr gefährlich. Bei den Festgenommenen hätte man einen Zettel gefunden, auf dem sich die Adresse von Frau Chorherr befinden würde.

Druck ausgeübt

Aus diesem Grund solle sie nun Schmuck und etwaige Goldmünzen in ihrer Wohnung zählen. "Mir kam das alles bereits eher komisch vor, und ich fing an, mich den Aufträgen zu verweigern. Er meinte, ich müsste das ernst nehmen sonst mache ich mich strafbar", schildert Chorherr.