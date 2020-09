Falscher Polizist vor Gericht: "Habe mit dem Geld Party gemacht"

15 bis 20 Prozent des Geldes durfte sich der Angeklagte behalten. Damit habe er seinen Kokainkonsum finanziert - um etwa 30.000 Euro habe er "Party gemacht", sagt der Serbe vor Gericht. Dafür schäme er sich heute.

Der gelernte Maurer habe Yetis in Wien kennengelernt, sein Auftragsgeber habe hier ein Mietwagenunternehmen gehabt. Nenad wollte sich Geld von ihm borgen, da habe dieser ihn in das Geschäft eingeweiht. Dass er nicht alleine war, sondern Teil einer kriminellen Vereinigung wurde, will er nicht gewusst haben. Erst im Gefängnis habe er Komplizen kennengelernt.

Opfer sagten aus

Sichtlich immer noch verängstigt und schockiert sagten auch einige der Opfer, alle über 80 Jahre alt, vor Gericht aus. Aber nicht alle erkannten Nenad als falschen Polizisten wieder. Zu den Taten bekannte sich der Angeklagte nur teilweise schuldig.

Sein Anwalt, Nikolaus Rast, betonte, dass sein Mandant "nur" einen Schaden von 230.000 bis 250.000 Euro verursacht habe. Die Staatsanwaltschaft will ihm mehr als 300.000 Euro anrechnen. Da wäre der Strafrahmen weit höher - ein Urteil steht noch aus.