Kaltschnäuzigkeit im Fall Leonie: „Sie ist selber schuld...“

Leonie ist tot – mit erst 13 Jahren wurde sie vollgepumpt mit Drogen, vergewaltigt und an einen Baum in Wien-Donaustadt gelehnt. Der Ermittlungsakt enthält unzählige Grausamkeiten, die nichts in der Öffentlichkeit zu suchen haben. Aber eines ist bei der jetzt schon erdrückenden Beweislast bemerkenswert: Die Beschuldigten mimen in ihren Aussagen die Unschuldslämmer. Die gegenseitigen Schuldzuweisungen werden den tatverdächtigen Afghanen aber nicht viel nützen. Denn Kripo und Staatsanwaltschaft arbeiten die letzten Stunden im Leben der 13-jährigen Leonie akribisch auf. Und dabei sind sie bereits auf allerhand belastendes Material gestoßen.