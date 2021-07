Leonies letzte Stunden: Verdächtige belasten sich gegenseitig

Laut der Aussage ihrer besten Freundin fuhr die 13-Jährige in letzter Zeit immer öfter nach Wien, wo sie sich am Donaukanal und beim Prater aufhielt und verschiedene Männer kennenlernte. Am 25. Juni brachte sie ein Bekannter mit dem Auto nach Wien. Dort soll sie am Schottenring den 16-jährigen Afghanen Ali H. und dessen Freund Zubaidullah R. getroffen haben. "Dort hätten sie dem Mädchen bereits Ecstasy verabreicht", heißt es im Ermittlungsakt der Kripo.

Die drei sollen daraufhin in die Wohnung des 18-jährigen Ibraulhaq A. nach Wien-Donaustadt gefahren sein, wo die Situation völlig eskalierte. Unterschiedlichen Aussagen der Beteiligten zufolge wollte der 16-Jährige Sex. "Aber sie hat ihn nicht gelassen", meinten die Beschuldigten.