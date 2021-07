Fall Leonie: Ein Afghane rief die Rettung

Leonie reagierte nicht mehr. Die 13-Jährige hatte Hämatome am ganzen Körper, Würgemale in der Halsgegend. Der 18-Jährige und der 16-Jährige hoben das Mädchen hoch, trugen es gemeinsam zum Grünstreifen in der Viktor-Kaplan-Straße in Wien-Donaustadt – das zeigen Videoaufzeichnungen einer nahe gelegenen Apotheke. Und dann geschah etwas, was bisher als Schutzbehauptung gewertet wurde: Einer der Männer rief die Rettung.