"Verdächtige Ruhe" um den Tojner-Turm am Wiener Heumarkt

Der Grund: In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag soll ein Antrag zur Baureifgestaltung des Areals beschlossen werden. Infolge dessen verkaufe die Stadt Flächen an Tojner.

Diesen Antrag will die ÖVP von der Tagesordnung genommen wissen. „Bis der Turm nicht einer Dimension entspricht, die mit dem Weltkulturerbe vereinbar ist, soll und darf das Projekt nicht die Baureife erlangen“, fordert Klubobfrau Elisabeth Olischar.