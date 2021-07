U4-Sperre: Hietzing ist zugeparkt

ABD0023_20160502 - WIEN - ÖSTERREICH: Ein Hinweisschild für den Bus U4z des Schienenersatzverkehrs für die Sperre der U4 aufgenommen am Montag, 2. Mai 2016, in Wien-Hütteldorf. Die Teilsperre der U4 wird vier Monate dauern und betrifft den Abschnitt zwischen der Endstation Hütteldorf und der Station Hietzing. Grund sind Sanierungsarbeiten am West-Ast der grünen Linie. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER

© Bild: APA/HELMUT FOHRINGER