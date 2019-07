U-Bahn, Hotel, Geschäft: An diesen Orten manipulieren Düfte

In der U1 und U6 riecht es neuerdings. Aber nicht wieder nach Kebab und Leberkäse, sondern nach – nun ja, was eigentlich? Das lässt sich im ersten Moment nicht so leicht sagen. Am ehesten erinnert die neue Duftnote in den Zügen an das olfaktorische Potpourri, das man aus den Wasch- und Putzmittelgängen von Supermärkten kennt.

Mit einem Unterschied: Der Raumduft, den die Wiener Linien derzeit testweise in vier Garnituren versprühen, ist so dezent, dass man ihn kaum wahrnimmt. Wirken soll er trotzdem. Der Verkehrsbetrieb verspricht sich davon mehr Wohlbefinden und Zufriedenheit bei den Fahrgästen.

Damit springen die Wiener Linien auf einen Trend auf, der vor rund 15 Jahren Österreich erreichte und mittlerweile verbreiteter ist, also man annehmen würde: Duftmarketing.