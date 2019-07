"Weißer Tee" gegen Axelschweiß: Wiener U-Bahn bekommt parfümierte Züge

Die Düfte in der U1 und U6 werden über das Lüftungssystem in die U-Bahn-Züge gesprüht. Für die Fahrgäste sind die Züge bereits beim Einsteigen an den "Schnuppernasen" zu erkennen. Vorerst sind die duftenden Züge als Probeversuch geplant. Via Online-Voting können die Fahrgäste mitbestimmen, ob sie die Beduftung wollen und welcher Duft ihnen am besten gefällt.