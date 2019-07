So kommen die Wiener Linien zu ihren launigen Werbeaktionen

Die Wiener Linien düfteln nicht nur ganze U-Bahn-Garnituren ein. Sie setzen auch zunehmend auf Wortwitz: "Tatort Leberkäs" (Ihr Essen riecht so kriminell, dass der Verzehr in der U6 jetzt verboten ist), "Pizza Kriminale" oder der "Notruf Nuss-Nougat" verdanken dem ihre Verbreitung auf den Plakatflächen in den U-Bahn-Stationen. Oder auch Reime wie: "Alle Fahrgäste sind leise. Nur nicht Babsi, die hört Heavy Metal, blöderweise."

Vorbild für diese Form der Kundenkommunikation sind die Berliner Verkehrsbetriebe. Die fahren zwar mit in die Jahre gekommenen Garnituren und sind auch nicht immer pünktlich. Dank eines selbstironischen Werbeauftritts genießen sie dafür aber Kultstatus.

Die Wiener Linien seien hingegen pünktlich, schnell, sauber und gut ausgelastet, sagt Öffi-Stadträtin Ulli Sima ( SPÖ). Um sie punkto öffentliche Wahrnehmung "aus dem Dornröschenschlaf zu wecken", verbreite man seit einigen Jahren wichtige Botschaften "mit einem Augenzwinkern".