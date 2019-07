Mediziner zu parfümierter U-Bahn: "Langzeitfolgen nicht erforscht“

Die zentrale Frage sei, welche Tests an den U-Bahn-Parfüms durchgeführt wurden, gibt der Umweltmediziner zu bedenken. Es komme nicht nur auf die Dufststoffe selbst an. Sondern auch auf die Substanzen, in denen sie gelöst seien.

Duft maskiert Ursache

Ein Grundproblem bleibt Hutter zufolge immer: „Düfte werden zur Maskierung eingesetzt. Der Auslöser des schlechten Geruchs bleibt. Aber es ergibt ja Sinn, dass etwas unangenehm riecht.“

Soll heißen: Stinkt der Kühlschrank, soll uns das sagen, dass die Lebensmittel darin wahrscheinlich nicht mehr genießbar sind. Anstatt ein Kühlschrank-Deo aufzuhängen, ist es in diesem Fall vernünftiger, Verdorbenes wegzuwerfen.

In der U-Bahn sei es naturgemäß etwas schwieriger, das „ursprüngliche Problem“ aus der Welt zu schaffen, sagt Hutter. „Es ist sehr schwierig, Leute dazu zu bewegen, sich hygienisch zu verhalten.“ Dabei würde es im Sommer etwa schon helfen, ein Baumwoll- anstelle eines Kunststoffhemds zu tragen.

Hutter sieht in diesem Zusammenhang durchaus Spielraum für die Wiener Linien. „Eine Kampagne zu diesem Thema wäre das Erste, das man machen sollte.“

Grundsätzlich sei es begrüßenswert, dass sich die Wiener Linien den Gerüchen in den U-Bahnen annehmen. Immerhin könnten olfaktorischen Argumente Menschen im Sommer davon abhalten, die U-Bahn zu nehmen und stattdessen das Auto zu fahren.

Wiener Linien vertrauen Hersteller

Man habe damit gerechnet, dass das die Parfum-Aktion polarisieren werde, räumt eine Sprecherin der Wiener Linien auf Anfrage ein.

Der Duft-Hersteller habe mit einem Zertifikat bestätigt, dass das eingesetzte Parfum unbedenklich sei. Es entspreche sowohl den Richtlinien der EU, als auch jenen der International Fragrance Association, einem Branchenverband der Duftstoffindustrie.