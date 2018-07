Wiener-Linien-Chefin über "größte Störfaktoren" in der U-Bahn

Seit Samstag sind Kebab und Leberkäse-Semmel in aller Munde – vor allem im übertragenen Sinn. Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) gab nämlich bekannt, dass das Essen „stark riechender Speisen“ in der Linie U6 ab Herbst verboten wird. Die Reaktionen der Fahrgäste fielen unterschiedlich aus. Während sich viele Wiener bei einer KURIER-Umfrage in der Station Spittelau über diesen neuen Punkt der Hausordnung freuten, fanden andere die neue Regel unnötig.

Die Geschäftsführerin der Wiener Verkehrsbetriebe, Alexandra Reinagl, hat dem KURIER jetzt erklärt, warum die Neuerung notwendig ist: „Wir machen laufend Erhebungen, bei denen wir untersuchen, ob sich unsere Fahrgäste wohlfühlen. Die zwei größten Störfaktoren bei der letzten Untersuchung waren Hitze und unangenehme Gerüche in den Garnituren.“