Terrorpläne bei Swift-Konzert: Verdächtigem war Sprengstoff-Herstellung geglückt

Aus dem 26 Seiten umfassenden Bericht ergibt sich, dass der 19-Jährige aus Ternitz (Bezirk Wiener Neustadt) zu Hause aus Alltagschemikalien - schwefeliger Säure mit einer Konzentration von 4,1 bis 4,5 Prozent, einem acetonhaltigen Nagellackentferner und zwölfprozentigem Wasserstoffperoxyd - grundsätzlich explosives Triacetontriperoxid (TATP) hergestellt hatte. "Die Mengen waren aber gering, scheinen jedoch ausreichend zur Herstellung einer Sprengkapsel", wird in dem Bericht festgehalten.

Mit dem nun vorgelegten Untersuchungsbericht sei klargestellt, "dass der so genannte Sprengstoff maximal die Wirkung eines Tischfeuerwerks gehabt hätte", meinte Tomanek. Ein für einen Terror-Anschlag taugliches Sprengmittel habe der 19-Jährige somit "sicher nicht" besessen.

Der Rechtsvertreter des 19-Jährigen, Werner Tomanek , sieht durch diese Feststellungen das Ergebnis eines von ihm eingeholten Privatgutachtens bestätigt. Ein renommierter Sachverständiger für Waffen, Munition und Sprengmittel war in seiner Expertise zum Schluss, gekommen, dass sich einer beschlagnahmten Flasche eine TATP-haltige Lösung mit maximal vier Gramm TATP befunden hatte. Im Einsatzbericht zur Hausdurchsuchung war die Menge noch mit 45 Gramm angegeben worden.

19-Jähriger wollte angeblich Swift-Fans töten

Die Expertinnen und Experten vom Bundeskriminalamt haben auch zahlreiche Gegenstände am Wohnsitz des 19-Jährigen auf mögliche Rückstände von Sprengmitteln untersucht. Weder auf Handschuhen und Türschnallen noch auf Mistkübeln und einer schwarzen Umhängetasche ließen sich entsprechende Spuren nachweisen.

Der 19-Jährige steht im Verdacht, im Namen der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) einen Selbstmordanschlag auf das zweite von insgesamt drei in Wien vorgesehenen Taylor Swift-Konzerten im Sinn gehabt zu haben. Die Strafverfolgungsbehörden gehen davon aus, dass er möglichst viele vor dem Stadion versammelte "Swifties", wie die Fans der Pop-Ikone genannt werden, entweder mit einem selbst gebastelten Sprengsatz oder in seinem Besitz befindlichen Hieb- und Stichwaffen töten wollte.