Studie belegt: Radfahrer mögen Pop-up-Radwege

Fehlende Radwege

Die Ergebnisse sind durchaus erstaunlich: In den untersuchten Städten stieg der Anteil der Radfahrer im Straßennetz von März bis Juli 2020 aufgrund der neu geschaffenen Pop-up-Radwege an. Und zwar zwischen 11 und 48 Prozent. Die Studienautoren gehen davon aus, dass der Effekt dann am größten ist, wenn es in Städten zwar Potenzial für Fahrradverkehr gibt, bisher aber die Wege dafür gefehlt haben. Insgesamt wurden bis Juli in europäischen Städten 2.000 Kilometer Pop-up-Radwege geschaffen (siehe Grafik).

Die grundsätzlich höhere Motivation, in Pandemiezeiten mit dem Rad und nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, wurde als möglicher „Störfaktor“ herausgerechnet. Ebenso Unterschiede bei der Bevölkerungsdichte, der Dichte des Öffi-Netzes, der Topografie und sogar bezüglich des Wetters.

Dass Pop-up-Radwege oft auf Hauptstraßen eingerichtet wurden – auch in Wien wurde das kritisiert – , sei laut der Studie aber sogar positiv zu bewerten. Denn: So können Lücken im Radnetz gefüllt werden, was eine Verbesserung des gesamten Radwegenetzes bedeute. Und das zu deutlich geringeren Kosten als das Bauen dauerhafter Radwege kosten würde. In Berlin etwa sei der Bau von temporären statt dauerhaften Radwegen pro Kilometer um 9.500 Euro günstiger.

Laut der Studie haben Pop-up-Radwege zudem nicht nur (erwartbare) positive Effekte auf die Gesundheit, sondern auch auf das Gesundheitssystem. In Deutschland könnten die temporären Strecken zwischen einer halben und 1,7 Milliarden Euro Kostenersparnis im Gesundheitssystem bringen.