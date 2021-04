Die Pläne für die Central European University (CEU) in Wien werden immer konkreter – und damit rückt ein Areal in den Fokus, um das es zuletzt still geworden ist: die Steinhof-Gründe in Penzing mit den Pavillons und der Kirche von Otto Wagner.

In den historischen Gebäuden ist derzeit noch die Klinik Penzing untergebracht, sie siedelt bis 2025 ab. Wie berichtet, werden die Pavillons ab 2023 für Uni-Zwecke adaptiert. Das macht jetzt der FPÖ Sorgen.

Die Blauen bangen wegen des bevorstehenden Umbaus um den Fortbestand des Jugendstil-Ensembles. Zu seinem Schutz mahnen sie ein Vorhaben ein, um das es zuletzt so still geworden ist wie um das Areal selbst: die Ernennung der Steinhof-Gründe zur Welterbe-Stätte. Wie der KURIER jetzt erfahren hat, dürfte sich in dieser Sache nun bald etwas tun.