Steak und Bier zu Mittag: Neuer Flatschers-Standort im 5. Bezirk

Das bekannte Wiener Steakhouse Flatschers hat einen neuen Standort: In der Wiedner Hauptstraße 111 hat ein weiteres Restaurant eröffnet - und zwar mit hauseigener Brauerei. Insgesamt gibt es somit drei Flatschers-Lokale: das Stammhaus in der Kaiserstraße 113-115, das French by Flatschers in der Kaiserstraße 121 und eben den neuen Standort in Margareten.

Im Lokal ist Platz für rund 100 Gäste, noch einmal so viele können im Schanigarten bedient werden. Für private Feiern steht im Souterrain ein separater Bereich zur Verfügung.

Serviert werden Steaks und Burger - und das auch bereits zu Mittag. Im Unterschied zu den anderen Flatschers-Standorten sperrt das neue Lokal nämlich nicht erst abends, sondern schon um 12 Uhr auf. Im Angebot sind auch Mittagsmenüs mit wahlweise Suppe oder Salat als Vorspeise und Pasta, Steak oder Burger als Hauptgang.