Gastronom Andreas Flatscher hat seine Lokale verkauft

In dieser Zeit wird mit dem Küchenchef noch eine neue Speisekarte ausarbeiten. Das Angebot soll etwas jünger werden, mit der Zeit gehen. "Der Cheeseburger wird von der Karten natürlich nicht verschwinden. Aber es wird Neues dazukommen." So tüftelt er aktuell an einer vegetarischen Burger-Variante mit Pilzen und auch der Thunfisch soll in Form von Tatar oder Steak häufiger in der Karte zu finden sein.

Mehr Auswahl soll es in punkto hausgemachte Limonaden und Eistees geben. Und das Bier, das der neue Lokalchef in der Wiedner Hauptstraße brauen wird, werden Gäste selbstverständlich auch bestellen können, fährt Flatschers fort. Das Augustiner Bräu wird das "Laurenz" aber nicht ersetzen.

Neues Restaurant-Projekt

Und wie sieht es mit dem neuen Projekt aus, für das Andreas Flatscher seine zwei Lokale verkauft hat?

Allzu viel möchte der 43-Jährige noch nicht verraten. Nur so viel: "Ich bleibe in Wien und es wird wieder ein Restaurant mit Barbereich sein." Bis zum Herbst soll das Konzept stehen. Eine Eröffnung plant er derzeit für Frühjahr, Sommer 2020.