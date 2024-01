Stadtrechnungshof: Rasche Sanierung im Wiener Gänsehäufel ist überfällig

Ein laut Bericht "bemerkenswerter" Fall betraf einen verspätet gemeldeten Vorwurf eines sexuellen Übergriffes zwischen Minderjährigen in einer sozialpädagogischen Einrichtung.

Fehlende Strafregisterauszüge bei der Security

Die MA 11 hatte für die Einrichtungen einen externen Security-Dienst beauftragt, welcher Aufgaben übernahm, für die eigentlich Sozialpädagogen zuständig gewesen wären.

Infolgedessen kam es zu einem gemeinsamen nächtlichen Aufenthalt von zwei Minderjährigen in einem Zimmer ohne Kenntnis des diensthabenden Sozialpädagogen. Später erhob eine Minderjährige Vorwürfe gegen den anderen Beteiligten, was in weiterer Folge zu einer Strafanzeige führte.

Positive Schritte bei Präventionsarbeit

Der Stadtrechnungshof empfiehlt, beim Einsatz von externem Personal deren Aufgabenbereich klar zu definieren. Bemängelt wird, dass für die Security-Mitarbeiter offenbar keine Strafregisterbescheinigung vorlag. Dieser sollte laut Prüfern künftig Voraussetzung sein und eingefordert werden.