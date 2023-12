Mehr Kinderschutz: Kontrollen in Wiens Kindergärten ab Jänner

Die Stadt Wien macht Ernst, was das Thema Kinderschutz in Kindergärten betrifft. Bis 31. Dezember haben Kindergartenträger noch Zeit, Schutzkonzepte zu implementieren und Kinderschutzbeauftragte zu benennen. Ab 1. Jänner wird die Umsetzung behördlich kontrolliert. Damit sei das „strengste Kinderschutzgesetz Österreichs“ in Kraft, wie der für Bildung zuständige Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) am Donnerstag via Aussendung erklärte.

