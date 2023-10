Kinderpsychiatrie in Wien: Langes Warten, Platz nur bei Erwachsenen

Der Stadtrechnungshof hat die Versorgung von psychisch und psychosomatisch kranken Kindern und Jugendlichen in Wien untersucht. Geprüft wurde die Versorgung von 2019 bis 2021, also zu großen Teilen noch in der Corona-Pandemie.



➤ Mehr lesen: Psychisch kranke Kinder- und Jugendliche warten monatelang auf Hilfe



Wegen fehlender Kapazitäten mussten Kinder und Jugendliche an psychiatrischen Abteilungen für Erwachsene aufgenommen werden, so der Bericht. Teils gab es monatelange Wartezeiten für stationäre Aufnahmen.