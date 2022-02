Ärzte-Hilferuf: "Situation schier unerträglich"

„Psychiatrische Fachärzte sind Mangelware – nicht nur im Gesundheitsverbund, sondern in ganz Österreich“, sagt eine Sprecherin. Zu Entlastung habe man in Hietzing zusätzliche Dienstposten in den Bereichen Pädiatrie, Allgemeinmedizin und klinischen Psychologie geschaffen. Ebenso für Psychologen und Pädagogen. Weiters habe in Floridsdorf eine zusätzliche 14-Betten Abteilung für Jugendliche und junge Erwachsene eröffnet.