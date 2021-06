Kinder- und Jugendpsychiater verzweifelt gesucht

Dass sich die Lage zuletzt verschärft hat, legt die schriftliche Antwort von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf eine Anfrage der ÖVP nahe. Demnach waren im gesamten Kalenderjahr 2020 nur zwei Minderjährige auf Erwachsenen-Psychiatrien untergebracht.

Auch aus diesem Papier lassen sich die dramatischen personellen Engpässe ablesen. Aktuell sind im Gesundheitsverbund Wigev (exklusive AKH) nur sieben Fachärzte im stationären und sechs im ambulanten Bereich tätig. Nachwuchs ist kaum in Sicht: Im Vorjahr schlossen gerade einmal zwei Ärzte im Wigev ihre Facharzt-Ausbildung für Kinder- und Jugendpsychiatrie ab.

Unverändert prekär ist die Lage weiterhin in der Klinik Floridsdorf, die vor zwei Jahren eröffnete. Der stationäre Bereich der dortigen Abteilung mit ihren 24 Betten ist wegen Ärztemangels immer noch nicht in Betrieb, lediglich in der Ambulanz und in der Tagesklinik können aktuell junge Patienten versorgt werden.