Massive Engpässe: Hilferuf der Kinderpsychiater

Der Mangel an Kinder- und Jugendpsychiatern bleibt die Schwachstelle im Wiener Gesundheitssystem. Wie berichtet fehlen allein im neuen Krankenhaus Nord (KHN) drei bis vier solcher Fachärzte. Und das, obwohl von anderen Krankenhäusern Ärzte abgezogen wurden, um den Betrieb im Floridsdorfer Spital zu sichern. Mit dem Effekt, dass diese nun ihrerseits an Engpässen leiden.

Das geht aus einem schriftlichen Hilferuf von Kinder- und Jungendpsychiatern aus dem Krankenhaus Hietzing / Zentrum Rosenhügel hervor, der diese Tage an die Führung des Wiener Krankenanstaltenverbunds ( KAV) erging.

„Wir möchten hiermit nochmals unterstreichen, dass eine State of the Art Versorgung [...] durch den Abzug von 7 KollegInnen an den Standort des KHN und gleichzeitiger Neueröffnung der Station C3 mit 4 Risikobetten derzeit nur grenzwertig [...] möglich ist“, heißt es in dem Schreiben, das dem KURIER vorliegt. Unterzeichnet wurde es von 13 Medizinern.