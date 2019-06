Krankenhaus Nord sucht dringend Kinder- und Jugendpsychiater

Laut Binder gebe es zwar genug junge Menschen, die sich für das Fach interessieren würden, „die rigiden Ausbildungsrichtlinien lassen dann aber ein Nadelöhr entstehen“. Deshalb kämpft man für eine Änderung des Ausbildungsschlüssels. Derzeit darf zwar ein Abteilungsvorstand drei angehende Kinder- und Jugendpsychiater betreuen, jeder weitere Facharzt aber nur einen. „Unser Ziel ist es, vorübergehend auf einen Schlüssel von eins zu zwei bis vier zu kommen – wie er in anderen Ländern schon üblich ist“, sagt Binder. So ließe sich die Zahl der Kinder- und Jugendpsychiater in Wien von derzeit 70 bis 2030 verdoppeln.