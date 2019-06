Die erste Patientin im Krankenhaus Nord wurde behandelt

Laut Sebesta seien die Übersiedlung und die sonstigen Abläufe bis dato wie am Schnürchen verlaufen. Er spricht von einer „großen Euphorie“ der Mitarbeiter im neuen Spital. „Es ist ein sehr großzügiges, helles Spital. Die Stationen sind so angeordnet, dass die Wege sehr kurz sind“, ist der Mediziner zufrieden. Auch er ist aus dem Krankenhaus Floridsdorf übersiedelt, dessen Bausubstanz schon ziemlich in die Jahre gekommen war.