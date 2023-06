Psychiatrie: Zu wenig Platz für Jugendliche in Not

Dass in den Kliniken Platzmangel herrscht, ist längst kein Geheimnis mehr: Laut Gesundheitsministerium gab es 2021 insgesamt 4.859 Betten in den Psychiatrien, 841 davon in Wien – und das in Erwachsenen-, Kinder- und Jugendkliniken zusammen. Für Letztere sieht die Situation deutlich schlechter aus: Ihnen stehen bundesweit nur 403 Betten zur Verfügung, in Wien nur 59. Zum Vergleich: Einer UNICEF-Analyse zufolge litten im selben Jahr knapp 160.000 Jugendliche in Österreich an psychischen Problemen.

Der Andrang auf einen Platz in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie ist teils so hoch, dass es für viele zu Wartezeiten von mehreren Monaten kommt. Wegen der fehlenden Betten verweisen die Kliniken die Kinder und Jugendlichen zum Teil in Erwachsenenpsychiatrien – so war es auch bei Kiana oft der Fall.

Ein belastetes System

Der Ärztekammer-Vize-Präsident Stefan Ferenci ist selbst Kinder- und Jugendpsychiater: "Das Hauptproblem ist, dass das System schon vor der Pandemie überlastet war. Die Mehrbelastung trifft nun auf ein System, das sowieso schon belastet ist." Vor allem für das Personal müsse einiges getan werden: "Man müsse den Job attraktiver gestalten und alles dafür tun das Personal, das man hat, auch zu behalten".

