SPÖ-Wahlkampfstart: Ludwigs neue rote Sachlichkeit

Angriffe auf den Gegner versteckte er dezent in seiner rund einstündigen Rede, ohne den Adressaten auch nur beim Namen zu nennen: „Ich finde es interessant, dass die, die noch nie etwas zum Gemeindebau beigetragen haben, sich plötzlich um ihn kümmern“, richtete er etwa der ÖVP aus, die Gemeindewohnungen nur mehr an Menschen mit Deutschkenntnissen vergeben will. Und weiter: „Die, die Gemeindebauten errichtet haben, sollen auch die Möglichkeit haben, darin zu wohnen“, betonte der Bürgermeister.

Gut ein halbes Jahr nach dem inoffiziellen Wahlkampf-Auftakt im Februar bei einer ähnlichen Veranstaltung, konnte Ludwig immerhin noch mit ein paar neuen inhaltlichen Ankündigungen aufwarten. Der Großteil davon ist der Corona-Krise geschuldet: Die „Aktion 50 plus“ für ältere Arbeitslose wird verlängert und ausgeweitet, wenn sich Betriebe die Lehrlingsausbildung nicht mehr leisten können, springt die Stadt ein.

Kultur-Hilfe

Neue Hilfspakete gibt es auch für die besonders arg gebeutelte Kulturszene: Drei Millionen für Kabarettbühnen, drei Millionen für die Clubs. Jeder Clubbetreiber, der ein corona-taugliches Konzept einreicht, bekommt 30.000 Euro. Und bis zu 15,5 Millionen Euro werden für Tourismus und Hotellerie locker gemacht, auch die Winterschanigärten sollen kommen.