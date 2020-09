Der Wohn-Wahlkampf: Vom Gehaltscheck bis zur Leerstandsabgabe

Ob Heinz-Christian Straches Wohnsitz, ein roter Bezirkschef, der sich auf einer Hauswand verewigen lässt oder ein Planschbecken im dichten Gürtelverkehr – bis dato dominierten Skurrilitäten den Wiener Wahlkampf, der aufgrund der Corona-Krise ohnehin kaum mit jenen der vergangenen Jahre vergleichbar ist.

Nun, etwas mehr als einen Monat vor dem Wahltag, scheinen sich die Parteien aber langsam auf die Inhalte zu besinnen. Zum Beispiel auf das Thema Wohnen, das der Bevölkerung zunehmend unter den Nägeln brennt: Drei Viertel der Österreicher glauben, dass Wohnen 2030 kaum mehr bezahlbar sein werde. Schließlich würden Mieten und Immo-Preise viel stärker zulegen als die Einkommen. Das ergab im Vorjahr eine Umfrage der Erste Bank.

Die Programme der Parteien

Das weiß auch die SPÖ, die trotz ihres Fokus’ auf die Bekämpfung der wirtschaftlichen Pandemie-Folgen im Wahlkampf nicht auf dieses rote Kernthema verzichten kann. Und so erklärte am Freitag Bürgermeister Michael Ludwig im Floridsdorfer Karl-Seitz-Hof (benannt nach seinem berühmten Amtsvorgänger in der Ersten Republik) den 4. September zum „Tag des Wiener Wohnbaus“. Kommende Woche gibt er dann gemeinsam mit Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal den Startschuss für die nächste Ausbauphase der Seestadt Aspern.