Gemeindewohnungen: Sanierung geht nicht schnell genug

Der Rechnungshof empfiehlt Wiener Wohnen, die Leerstände auf 4.000 zu senken, was einer Halbierung der Quote auf zwei Prozent bedeuten würde. Branchenkenner bewerten dies gegenüber dem KURIER als nicht besonders strenge Vorgabe. Im Bereich des Gemeinnützigen Wohnbaus würde eine Leerstandsquote von durchschnittlich einem Prozent vorliegen, ohne dass es zu Engpässen in der Vergabe komme.

Sanierung: Nur 45 Prozent erreicht

Verbesserungswürdig sieht der Rechnungshof auch die Sanierung der Wiener Gemeindewohnungen: „Der RH wies kritisch darauf hin, dass die von Wiener Wohnen in den Jahren 2013 bis 2023 geführten bzw. geplanten Sanierungen im Jahresschnitt 3.286 Mietobjekte umfassten, was lediglich 45 % der von Wiener Wohnen angestrebten Sanierungsrate von jährlich rd. 7.300 Mietobjekten entsprach“, heißt es in dem Bericht.

Die Prüfer weisen auf die möglichen Kostensteigerungen hin, die durch längere Sanierungszyklen und damit späteren Sanierungen entstehen könnten. Sie empfehlen, einen Sanierungszyklus von 30 Jahren einzuhalten.

Der Bericht enthält auch eine Objektzustandserhebung. Demnach waren neun Prozent der Objekte in einem tendenziell schlechten bis schlechten Zustand, 65 Prozent in einem dem Alter entsprechend guten bis tendenziell schlechten Zustand und lediglich 26 Prozent in einem guten bis dem Alter entsprechend guten Zustand.