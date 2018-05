Fast 9000 leer stehende Gemeindewohnungen

In Wien ist es derzeit nicht gerade einfach, eine leistbare Wohnung zu finden. Umgekehrt steht eine beträchtliche Anzahl von Wohnungen über Monate und sogar Jahre ungenutzt leer. Ein Problem, das nicht nur den privaten Markt betrifft: Ende des Vorjahres standen fast 9000 der rund 209.000 Gemeindewohnungen in Wien leer, wie eine aktuelle Beantwortung einer Anfrage der ÖVP zeigt. Das entspricht eine Quote von 4,25 Prozent (siehe Grafik). Damit liegt sie deutlich über jenen drei Prozent, die von der Stadt in den vergangenen Jahren gerne als „gesunde Mobilitätsreserve“ bezeichnet wurden.

Was auffällt: Zwischen 2015 und 2016 gab es einen signifikanten Anstieg der Zahl leer stehender Gemeindewohnungen. Und das vor allem bei jenen, die länger als zwölf Monate unbewohnt waren. Ende 2015 waren es noch 927, im Jahr darauf 2747.