Gerangel um den Gemeindebau

"Andere Forderungen stehen wiederum im Widerspruch zur bestehenden Wohnbau-Politik", betont Csisinko. So sei nicht nachvollziehbar, wie Menschen mit geringen Einkommen von der Absenkung der Obergrenzen profitieren sollen.

Die Grünen sparen ihrerseits nicht mit Kritik am Koalitionspartner. Sie stoßen sich an der laut Medienberichten geplanten Regelung, wonach bei der Vergabe künftig länger als zwei Jahre in Wien Hauptgemeldete gegenüber Neuzuwanderern bevorzugt werden sollen. Für Chorherr passe sich die SPÖ der Sprache der FPÖ an. "Man darf nicht jene zufriedenstellen, die das Ressentiment im Gemeindebau leben."

Im Büro Ludwig will man dieses Vorhaben nicht bestätigen und verweist auf Mittwoch, wo man alle Details zur Vergabe-Reform präsentieren will. "Grundsätzlich war es aber immer schon so, dass man zwei Jahre in Wien gemeldet sein musste, um eine Gemeindewohnung beantragen zu können."