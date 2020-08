Welche Promis Bürgermeister Michael Ludwig unterstützen

Könnte der Bürgermeister direkt gewählt werden, würde rund die Hälfte der Wiener für Amtsinhaber Michael Ludwig stimmen. Diese hohen Umfragewerte haben offenbar die Wiener SPÖ dazu veranlasst, den Wahlkampf ganz auf den Parteichef zuzuschneiden. So tritt die SPÖ-Liste bei der Wahl am 11. Oktober mit der offiziellen Bezeichnung „SPÖ – Bürgermeister Dr. Michael Ludwig“ an.

Zuwachs hat indes der Pool an prominenten Unterstützern bekommen. Allen voran Schauspieler Erwin Steinhauer. Politisch quasi in der Sozialdemokratie aufgewachsen, unterstützte er 2019 bei der Nationalratswahl öffentlich die Grünen.

Nun kehrt er gewissermaßen zu seinen Wurzeln zurück. „Ich sag’s nicht durch die Blümel, ich sag’s grad heraus: Wien darf nicht türkis werden“, begründet der Schauspieler seine Unterstützung für Ludwig.