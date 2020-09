Wien-Wahl: Der rote Wahlkampf wird zur One-Man-Show

Das war es aber auch schon mit der Symbolpolitik. Denn statt der sonst üblichen pompösen Inszenierungen beschränkt sich diesmal das Programm auf die Rede von Bürgermeister Michael Ludwig.

Inhaltlich im Zentrum wird der Kampf gegen die Corona-Pandemie stehen, daneben will Ludwig aber auch ein neues arbeitsmarktpolitisches Vorhaben präsentieren, heißt es aus der Landespartei. Abzuwarten bleibt, was mit der angekündigten „Liebeserklärung an Wien“ gemeint ist.

Somit ist die Veranstaltung in der Libelle ganz auf den Bürgermeister zugeschnitten, was allerdings für den gesamten SPÖ-Wahlkampf gilt. Das geht so weit, dass diesmal die Wiener Roten mit Ludwigs Namen in der offiziellen Listenbezeichnung antreten.