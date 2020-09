Die Libelle im Museumsquartier: Alle auf einem Dach

Er soll ein neuer Star im Museumsquartier werden: der neue Veranstaltungsraum „MQ Libelle“ und die dazugehörige Terrasse auf dem Dach des Leopold–Museums.

Seit Freitagfrüh ist die Terrasse für die Öffentlichkeit freigegeben. Schon am Donnerstag wollten viele hinauf, doch da war der Zugang nur Ehrengästen erlaubt. Am Freitag hielt sich der Andrang dann in Grenzen. 400 Personen sind erlaubt, zu Mittag waren etwa 100 Menschen gleichzeitig dort.