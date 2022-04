Sigrid Pilz will wieder Patientenanwältin werden

Mit ihrer harschen Kritik an Missständen in einzelnen Arzt-Ordinationen und an den Auswüchsen der Zwei-Klassen-Medizin wurde Wiens Patientenanwältin Sigrid Pilz zum roten Tuch für die Ärztekammer. Zuletzt machte sie sich mit ihrer Forderung nach scharfen Corona-Maßnahmen ebenfalls nicht nur Freunde.