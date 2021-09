Für Patientenanwältin inakzeptabel: "Virus rauscht durch Volksschulen"

Scharfe Kritik an der Corona-Strategie der Regierung übt die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz in der ZiB 2 am Sonntag.

Die Verunsicherung in der Bevölkerung sei groß, so Pilz. "Aus Sicht der Patienten und Patientinnen ist es nicht zuträglich, dass wir eigentlich immer hinten nach sind. Dass wir die Schritte dann erst setzen, wenn wir schon wissen, dass negative Folgen eintreten."

Die Menschen hätten Sorge, keinen Platz auf einer Intensivstation zu bekommen, weil Ungeimpfte, die an Corona erkranken, auf die Intensivstationen kommen.

Auch fehle die notwendige Forschung über die Folgen von beispielsweise verschobenen Operationen durch die Pandemie. "Da wird noch viel zu tun sein."