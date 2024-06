Sie bringt die Liebe nach Favoriten und den Schmäh in den Wienerwald

Was ist eine denkbar untypische Kulisse für eine Liebesgeschichte? Favoriten, sagt Autorin Barbara Kadletz.

Deshalb hat sie ihren Debütroman genau dort angesiedelt: „Im Ruin“ heißen das Buch sowie die fiktive Bar im 10. Bezirk, in der die Wirtin einen geheimnisvollen Gast kennenlernt. Wobei es kein Liebes-, sondern vielmehr ein „Nerd-Roman“ sei, wie Kadletz lachend präzisiert. Eine Geschichte über Freundschaft und Musik, über das Leben und die Liebe in der Stadt und an ihren Rändern.

Und was würde man wohl kaum mit dem Begriff Klimaschutz assoziieren?

Leichtigkeit und Humor, könnte man hier antworten. Genau diese Kombination ist Kadletz in ihrem zweiten Roman „Schattenkühle“ gelungen, in dem es um die Rettung des Wienerwalds geht.