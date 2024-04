Barbara Kadletz: Wenn der Schöffel den Wienerwald zweimal rettet

Auf ihn haben sich schon viele Wiener Bürgerinitiativen berufen: Den Wienerwaldretter Joseph Schöffel (1832–1910), der gegen die Abholzung des Wienerwaldes kämpfte und prophezeite, wie wirksam dieser dereinst den Auswirkungen des Klimawandels mit seiner „Schattenkühle“ entgegentreten würde. Dass nun ausgerechnet ein Bauherr, der im Wienerwald ein „nachhaltiges“ Bürogebäude errichten will, sein Quasi-Namensvetter ist, ist eine wunderbare Pointe. Doch Barbara Kadletz’ Roman ist mehr als ein guter Gag. Die Wiener Buchhändlerin erzählt in ihrem zweiten Roman ein Stück Wien-Geschichte, thematisiert ein wichtiges Anliegen und packt das alles in eine wunderbar leichte, spannende und glänzend formulierte Story. Empfehlung, nicht nur für Bürgerinitiativen.