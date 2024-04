Das Freudsche Versprechen: Eine neue Tour durch das Leben des berühmten Professors

Geburtsort: Geboren wurde Sigmund Freud am 6. Mai 1856 in Freiberg in Mähren.

Studium in Wien: Er studierte in Wien und begann, sich mit der Erforschung des Nervensystems zu beschäftigen. Insgesamt 47 Jahre lebte und arbeitete er in der Berggasse.

Prominente Werke: Zu seinen wichtigsten Büchern zählen „Totem und Tabu“, „Das Ich und das Es“ oder „Das Unbehagen in der Kultur“.

Flucht nach London: 1938 musste Freud vor den Nazis flüchten. Er erkrankte an Gaumenkrebs. Am 23. September 1939 starb er in London.