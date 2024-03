Mit dem Alltagspoeten durch Wien, wo der Schmäh und der Grant wohnen

Das Buch richte sich jedenfalls an Zugereiste wie an Einheimische – schlicht an alle, die Wien besser verstehen wollen.

Wer etwa in einem Kaffeehaus nur „einen Kaffee“ bestelle, oute sich als unwissender Außenseiter. Ähnlich verhalte es sich am Würstelstand: „Eine ,Eitrige‘ bestellt sicher nur der Tourist, der das im Reiseführer gelesen hat“, sagt Rainer und lacht.

Älterer Herr am Naschmarkt: „Heast, gehen S’ an Schritt zu Seite.“ – Junge Frau: „Würd das nicht ein bisschen freundlicher gehen?“ – Älterer Herr: „Des fang i ma gar ned an.“

In der U6 höre er auch viele der Dialoge, die er dann veröffentlicht: „Hier ist es sicher lustiger als in einem Villenviertel in Döbling.“ Oft reicht aber einfach ein Spaziergang durch die Stadt, um den Charme seiner Bewohner hautnah zu erleben.

+++

An einer Kreuzung im 8. Bezirk. Frau rennt bei Rot über die Straße. Älterer Herr: „Da Friedhof hat eh nu an Platz.“

+++

Und da sind wir auch schon bei DEM Thema in Wien: dem Tod. In welcher anderen Stadt kann man sonst im Bestattungsmuseum probeliegen oder am Friedhof in eine Kurkonditorei gehen? „Trotzdem ist ein Begräbnis in Wien alles andere als eine Kabarettveranstaltung, sondern sehr schwermütig“, sagt Rainer. „Ich vermute, dass wir uns über den Tod lustig machen, damit er weniger bedrohlich klingt. Das gelingt uns aber nur bedingt.“

Ob es ihm dafür gelungen ist, beim Schreiben seines Buches Wien besser zu verstehen? „Man kann die ganzen Widersprüche nicht auflösen“, erwidert Rainer. Wo er aber sicher sei: Wien ist nicht nur (über-)lebenswert – es ist gerade aufgrund seiner Eigenheiten auch liebenswert.