Zu Besuch bei 200 schrägen Vögeln: Warum viele Papageien im Tierheim landen

Ein Gelbhaubenkakadu, einer der prächtigen Bewohner des Papageienschutzzentrums in Wien. Die Haltung der Tiere ist anspruchsvoll und teuer, daher landen sie oft im Tierheim.

Die Redakteurin wurde sofort von „Nasi“ in Beschlag genommen. Sein langer Schnabel ist übrigens durchaus respekteinflößend.

Ähnlich geht es ein paar Volieren weiter zu: Nacktaugenkakadu-Weibchen „Asterix“ kraxelt die Gitterstäbe entlang. Sie möchte um jeden Preis beachtet werden und schreit deshalb sicherheitshalber laut vor sich hin. Eine Gärtnerei hatte den Vogel einst als exotische Zierde gehalten – freilich nicht artgerecht.

Ganz einfach sei es nicht gewesen, die quirlige „Asterix“ in die Vogelgruppe in ihrer Voliere zu integrieren. „Sie hält sich nämlich für einen Menschen und würde wohl lieber in einem Büro sitzen“, scherzt Ziegler und lacht.

Viele Tiere sind fehlgeprägt

Für einen Menschen? Ja, „Nasi“ wie „Asterix“ leiden an einer sogenannten Fehlprägung. Werden Papageien (Kakadus zählen zu Papageien, Anm.) von Menschen aufgezogen, halten sie Menschen für Artgenossen.

Ein Dilemma, erklärt Ziegler: „Papageien sind hochsozial. Sind sie aber fehlgeprägt, sind sie nicht in der Lage, richtig mit anderen Papageien zu leben.“ Das wiederum mache die Tiere unglücklich: Sie beginnen, sich die Federn zu rupfen, aus Frust zu viel zu fressen oder sich aggressiv und aufdringlich zu verhalten.

Es ist verboten, Papageien von Hand aufzuziehen

Seit 2005 sei die Handaufzucht durch Menschen in Österreich daher verboten, so Ziegler. Leider komme es dennoch immer wieder vor, da viele Menschen sich so einen „zahmen“ Papagei wünschen. Denn nur ein fehlgeprägtes Tier lässt sich auf der Schulter des Besitzers nieder und plappert auf ihn ein.