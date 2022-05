Ein Besuch im Papageien-Tierheim: Ein Käfig voller toller Narren

Was lustig klingt, ist eigentlich ernst: „Gerade dieses Nachahmen der Menschen kann ein Zeichen von Einsamkeit sein“, erklärt Ziegler. Denn in der Natur leben Papageien als Pärchen oder im Schwarm – die Haltung eines einzelnen Tiers ist mittlerweile sogar verboten. Hat man also einen Papagei, braucht der unbedingt einen Partner.