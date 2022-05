Billig statt Bio: Die Teuerung verändert das Konsumverhalten

Eine Entwicklung, die im Konsumverhalten bereits Spuren hinterlassen hat. „Die Supermärkte melden bereits zehn bis 20 Prozent weniger Umsatz“, erläutert Schlederer. Der übliche Nachfrageschub zum Start in die Grillsaison sei heuer ausgeblieben. Die Leute sparen. Schlederer: „Wenn die Inflation in Richtung zehn Prozent geht, kann das auch niemanden sonderlich verwundern.“

Qualitätsstandards

Nicht nur der Konsum wird runtergefahren, auch die Ansprüche an die Qualitätsstandards. Und das ist aus Sicht der Branche eine mittlere Katastrophe. Das von der AMA angepeilte Ziel, bis 2030 eine Million Schweine zu vermarkten, die nicht auf Vollspaltenböden gehalten werden, rückt nun in weite Ferne. Schlicht, weil an der Ladentheke scheinbar kein Hahn mehr nach den Tierwohlstandards kräht. Was zählt, ist der Preis. Frei nach einem Sager der ehemaligen Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger: „Wir haben Griller um 800 Euro im Garten stehen und legen eine Bratwurst um 80 Cent drauf. Das ist pervers.“