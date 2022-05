Wer das fleischlose Fleisch produziert

Als vor nunmehr drei Jahren Beyond Meat an die New Yorker Börse ging, war das der vorläufige Höhepunkt des pflanzenbasierten Essens. Die Produkte (etwa Burgerpatties, Faschiertes, Würste) des 2009 gegründeten US-Konzerns sind mittlerweile in zahlreichen Regionen der Erde erhältlich, so auch in Österreich.