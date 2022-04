Zustände im Schweinestall: Sauschwerer Erklärungsbedarf

So gesehen könnte die neue Tierwohlkampagne der Rewe-Gruppe einen Schub nach vorne bringen, hofft man in der Branche. Die Verkäuferinnen an den Billa- und Billa-Plus-Fleischtheken müssten aber entsprechend geschult werden. Derzeit laufen hinter den Kulissen die Verhandlungen über Abnahmeverträge. Habermann hofft, in der Startphase 350 Tierwohlschweine wöchentlich zu verkaufen. Und bald doppelt so viele.