Streunerkatzen in der Stadt: Eine Falle für Problem-Felle

„Wasti“ ist nur einer von vielen Streuern in Wien – von wie vielen, könne man seriös nicht abschätzen, sagt Bruckner. Tausende könnten es schon sein. Sie leben im Prater, in Simmering, auf jeder grünen G’stetten (siehe auch Infobox unten).

Gemeinhin assoziiert man mit Streunerkatzen magere Kreaturen, die hungrig auf Futter und Rettung von Menschenhand warten. Dennoch ist es nicht geboten, mit Futter und Körbchen zur Rettung auszurücken: „Das sind wilde Tiere, die ihr Revier haben, und nicht in einer Wohnung leben wollen“, betont Tierschutzombudsfrau Eva Persy.

Inzucht, Krankheiten

Katzen vermehren sich aber rasant, damit einhergehen Probleme wie Inzucht und Krankheiten. Die Lösung ist, sie zu fangen und zu kastrieren. Und hier kommt Bruckner ins Spiel.

Das Problem, erzählt sie, sei nicht das Tier, sondern der Mensch. Vielmehr: die Vermenschlichung des Tiers. Das ist der Grund, warum das Revier in der Zeitung nicht näher benannt werden soll. Sonst drohten allerhand Probleme, sagt sie: Menschen setzen Tiere aus, sabotieren Fallen oder fangen Streuner selbst ein.

"Retten, was nicht bei drei auf dem Baum ist"

Auf Facebook bekomme sie laufend Fotos von Katzensichtungen, was helfe, neue Streuer wie „Wasti“ ausfindig zu machen. „Aber es sind halt viele Schreibtischtäter unterwegs, die alles retten wollen, was nicht bei drei auf dem Baum ist.“ Versuchen Wohlmeinende, einen Streuner zu adoptieren, gehe das hundertprozentig in die Hose: „Die Tiere gehen in einer Wohnung buchstäblich die Wände hoch.“

Während Bruckner erzählt, nähert sich miauend eine Katze. Allerdings ist sie nicht rot, sondern getigert. „Das ist die ,Hexi’, die kenn’ ich eh“, sagt Bruckner. „Ich bin für die Katzen nicht die Böse mit der Falle. Die merken sich, dass es bei mir Futter gibt, und kommen, wenn sie mich sehen.“

"Phänomenales Katzengedächtnis"

Ein „phänomenales Katzengedächtnis“ attestiert ihr Persy. Und tatsächlich erkennt Bruckner die Tiere auch nach Jahren wieder. Für sie ist das nichts Besonderes: „Sie erkennen Ihre Bekannten ja auch. Und Katzen sind für mich individueller als Menschen.“ Ihre Bekannte „Hexi“ freut sich derweil über einen Happen Futter und schlüpft zurück ins Gebüsch.

Doch vom roten „Wasti“ keine Spur. Vier Tage muss Bruckner immer wieder in sein Revier zurückkehren, bis er in die Falle geht. Ein Hund, Regen, laute Musik – irgendwas hält das Tier immer fern. Erst am Montag, und zwar um 15.48 Uhr, geht er dann doch in die Falle, schreibt Bruckner dem KURIER.