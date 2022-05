Tiergarten Schönbrunn: Meerschweinchen sind zurück im Heimtierpark

Da die Temperaturen endlich steigen, dürfen auch die Meerschweinchen zurück in den Heimtierpark. Den Winter haben sie kältebedingt backstage verbracht, jetzt sind die kleinen Nager wieder draußen neben dem Abenteuerspielplatz für Besucherinnen und Besucher zu sehen.

Meerschweinchen sind sehr gesellige und lebhafte Tiere. Sie stammen ursprünglich aus den Anden in Südamerika. „Bei uns im Tiergarten Schönbrunn lebt eine Gruppe von insgesamt acht Meerschweinchen mit verschiedenen Fellfarben und Fellarten. Sie sind reine Pflanzenfresser und nehmen rund um die Uhr kleine Mahlzeiten zu sich, am liebsten Heu, Gräser und Blätter. Zwischendurch bekommen sie aber auch Gemüse wie Paprika und Karotten. Vor allem Kinder sind fasziniert, wenn sie bei uns Tiere wie Meerschweinchen entdecken, die sie bereits als Haustiere kennen“, so Tierpflegerin Nina Klammer.