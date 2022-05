Ein Besuch in Wiens erstem Fledermausquartier: Rückkehr in den Flug-Modus

Immerhin 28 verschiedene Fledermausarten gibt es in Österreich, in Wien hat man bisher 22 Arten gezählt. Lange waren sie übel beleumundet; als Blutsauger, potenzielle Corona-Überträger oder zumindest als etwas gruselige Geschöpfe, die sich in den Haaren verfangen. Dabei sind sie ungefährlich und sogar nützlich: Die in Österreich heimischen Fledermäuse ernähren sich ausschließlich von Insekten – auch von den Quälgeistern namens Gelsen.

Anspruchsvolle Gäste

Bei der Betreuung gilt es aber einiges zu beachten: Sie brauchen Ruhe, das richtige Futter, eine bestimmte Temperatur. In den Käfigen im Fledermausquartier stehen Schälchen mit Wasser und Würmern bereit, Tücher bieten Raum zum Verstecken. Derzeit wohnen hier Zwergfledermäuse, Alpenfledermäuse, Weißrandfledermäuse, Graue Langohren und Große Abendsegler.

„Sie haben alle einen eigenen Charakter“, erzählt Tierpflegerin Lisa Holzapfel. „Manche sind ruhiger, andere aktiver. Einige fangen bei den Würmern immer von vorne zu fressen an, andere von hinten.“